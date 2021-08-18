В Агсу горит гористая местность

В Агсу начался пожар в гористой местности.

В Агсу начался пожар в гористой местности.

Как сообщили Report в МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в гористой местности со сложным рельефом вблизи села Гаджман Агсуинского района.

В связи с этим к тушению пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям и личный состав войск гражданской обороны. В настоящее время продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара.

По предварительным данным, в гористой местности горят кустарники и деревья на площади 4 га.