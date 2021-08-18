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В Агсу горит гористая местность 

В Агсу горит гористая местность  В Агсу начался пожар в гористой местности.
Происшествия
18 августа 2021 г. 17:31
В Агсу горит гористая местность 

В Агсу начался пожар в гористой местности.

Как сообщили Report в МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в гористой местности со сложным рельефом вблизи села Гаджман Агсуинского района.

В связи с этим к тушению пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям и личный состав войск гражданской обороны. В настоящее время продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара.

По предварительным данным, в гористой местности горят кустарники и деревья на площади 4 га.

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Версия на азербайджанском языке Ağsuda dağlıq ərazi yanır

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