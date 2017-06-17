В Агсу 39-летняя женщина совершила попытку суицида

Агсу. 17 июня. REPORT.AZ/ В Агсуинском районе поспорившая с одним из членов семьи женщина попыталась покончить с собой, выпив лекарство.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел вчера вечером.

Жительница села Гарабашлы Эльнара Мирза гызы Абдуллаева 1978 г.р. намеревалась совершить суицид, приняв лекарственные препараты. Члены семьи, видя тяжелое состоянии Э. Абдуллаевой, незамедлительно вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Она на машине скорой медицинской помощи была доставлена в Агсуинскую районную центральную больницу.

Как сообщили Report в больнице, помещенной в реанимационное отделение больной была оказана необходимая помощь, в настоящее время ее состояние удовлетворительное.

По факту ведется расследование.