В Агсу 25-летний юноша получил ножевое ранение

7 декабря, 2017 19:34

Агсу. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Агсуинском районе 25-летний юноша получил ножевое ранение. Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел на свадьбе в одном из городских домов торжеств. Спор между двумя присутствующими на свадьбе лицами завершился поножовщиной. Житель села Гашат Эльсевяр Мамед оглу Мамедов 1992 г.р. получил ножевое ранение. Потерпевший помещен в хирургическое отделение Агсуинской центральной районной больницы. По факту ведется расследование.