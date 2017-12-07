В Агсу 25-летний юноша получил ножевое ранение

Агсу. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Агсуинском районе 25-летний юноша получил ножевое ранение.
Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел на свадьбе в одном из городских домов торжеств.
Спор между двумя присутствующими на свадьбе лицами завершился поножовщиной.
Житель села Гашат Эльсевяр Мамед оглу Мамедов 1992 г.р. получил ножевое ранение.
Потерпевший помещен в хирургическое отделение Агсуинской центральной районной больницы.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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