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    В Агсу 17-летняя девушка получила ожоги из-за неосторожности

    Агсу. 17 феварля. REPORT.AZ/ В Агсуинском районе 17-летняя девушка получила ожоги из-за неосторожности.

    Как сообщает ширванское бюро Report, жительница села Рагимли Хумай Исрафил гызы Алиева 2001 г.р. получила ожоги, когда сжигала отходы.

    По информации, она собрала отходы в коробку и подожгла. В это время сильное пламя коснулось ее лица.

    Х.Алиева с помощью родных была доставлена в Агсуинскую центральную районную больницу. В больнице сообщили, что Х.Алиева с термическими ожогами лица первой и второй степени была размещена в реанимационном отделении. Ей оказана первая помощь, состояние остается среднетяжелым.

    Факт расследуется Агсуинским районным отделением полиции.

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