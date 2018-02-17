В Агсу 17-летняя девушка получила ожоги из-за неосторожности

Агсу. 17 феварля. REPORT.AZ/ В Агсуинском районе 17-летняя девушка получила ожоги из-за неосторожности.

Как сообщает ширванское бюро Report, жительница села Рагимли Хумай Исрафил гызы Алиева 2001 г.р. получила ожоги, когда сжигала отходы.

По информации, она собрала отходы в коробку и подожгла. В это время сильное пламя коснулось ее лица.

Х.Алиева с помощью родных была доставлена в Агсуинскую центральную районную больницу. В больнице сообщили, что Х.Алиева с термическими ожогами лица первой и второй степени была размещена в реанимационном отделении. Ей оказана первая помощь, состояние остается среднетяжелым.

Факт расследуется Агсуинским районным отделением полиции.