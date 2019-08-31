В Агстафинском районе произошло ДТП, есть пострадавшие

В Агстафинском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западный центр Report, происшествие было зафиксировано на дороге ведущей в село Гырлы.

В результате ДТП житель Загатальского района Физули Ибадулла оглу Велиев 1968 г.р., гражданин Грузии Закир Рафель оглу Гюльмамаедов 1989 г.р. и житель Бинагадинского района столицы Сабухи Мазахир оглу Бабаев 1983 г.р. получили телесные повреждения различной степени тяжести. Все трое раненых были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное и среднетяжелое.

По факту ведется расследование.