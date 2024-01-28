В Агстафинском районе произошла цепная авария, пострадали граждане Турции

Вечером 27 января на участке автомагистрали Баку-Газах-Красный мост, проходящем по территории села Гарагасанлы в Агстафинском районе, в результате обледенения асфальтового покрытия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей различных марок и габаритов.
Как передает Report, об этом сообщил старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.
В связи с происшествием сотрудники отдела полиции Агстафинского района и 9-го взвода Главного управления Государственной дорожной полиции провели ряд мероприятий с целью обеспечения безопасности движения.
В результате аварии два человека получили телесные повреждения.
По данным западного бюро Report, это граждане Турции - Бекар Атеш Асан оглу, 1970 года рождения и Рамазан Таш Абдулла оглу, 1990 года рождения.
Оба госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Отметим, что в ДТП перевернулись 3 грузовика TIR и столкнулись более 10 автомобилей.
По факту ведется расследование.