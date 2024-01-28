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В Агстафинском районе произошла цепная авария, пострадали граждане Турции

В Агстафинском районе произошла цепная авария, пострадали граждане Турции Вечером 27 января на участке автомагистрали Баку-Газах-Красный мост, проходящем по территории села Гарагасанлы в Агстафинском районе, в результате обледенения асфальтового покрытия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомоби
Происшествия
28 января 2024 г. 01:21
В Агстафинском районе произошла цепная авария, пострадали граждане Турции

Вечером 27 января на участке автомагистрали Баку-Газах-Красный мост, проходящем по территории села Гарагасанлы в Агстафинском районе, в результате обледенения асфальтового покрытия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей различных марок и габаритов.

Как передает Report, об этом сообщил старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.

В связи с происшествием сотрудники отдела полиции Агстафинского района и 9-го взвода Главного управления Государственной дорожной полиции провели ряд мероприятий с целью обеспечения безопасности движения.

В результате аварии два человека получили телесные повреждения.

По данным западного бюро Report, это граждане Турции - Бекар Атеш Асан оглу, 1970 года рождения и Рамазан Таш Абдулла оглу, 1990 года рождения.

Оба госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что в ДТП перевернулись 3 грузовика TIR и столкнулись более 10 автомобилей.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Ağstafada yolun buz bağlaması nəticəsində 10-dan çox maşınlar toqquşub, 2 Türkiyə vətəndaşı xəsarət alıb - YENİLƏNİB

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