В Агстафинском районе произошла цепная авария, пострадали граждане Турции

Вечером 27 января на участке автомагистрали Баку-Газах-Красный мост, проходящем по территории села Гарагасанлы в Агстафинском районе, в результате обледенения асфальтового покрытия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомоби

Вечером 27 января на участке автомагистрали Баку-Газах-Красный мост, проходящем по территории села Гарагасанлы в Агстафинском районе, в результате обледенения асфальтового покрытия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей различных марок и габаритов.

Как передает Report, об этом сообщил старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.

В связи с происшествием сотрудники отдела полиции Агстафинского района и 9-го взвода Главного управления Государственной дорожной полиции провели ряд мероприятий с целью обеспечения безопасности движения.

В результате аварии два человека получили телесные повреждения.

По данным западного бюро Report, это граждане Турции - Бекар Атеш Асан оглу, 1970 года рождения и Рамазан Таш Абдулла оглу, 1990 года рождения.

Оба госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что в ДТП перевернулись 3 грузовика TIR и столкнулись более 10 автомобилей.

По факту ведется расследование.