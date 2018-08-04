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    В Агстафинском районе пастух из огнестрельного оружия убил одного человека и тяжело ранил свою жену

    Агстафа. 4 августа. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошел вооруженный инцидент со смертельным исходом.

    Как сообщает западное бюро Report, житель села Гараязы Ибрагимов Акиф (1960), пасущий овец в одной из ферм села Кочвелли, застрелил из огнестрельного оружия местного жителя Сакита Насибова.

    А.Ибрагимов также тяжело ранил свою вторую жену Шарифу Гамшаеву. Женщина доставлена в больницу. По предварительной информации, инцидент произошел на почве ревности.

    Совершивший преступление А.Ибрагимов задержан.

    По факту ведется расследование.

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