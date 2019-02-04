В Агстафинском районе избит 51-летний житель села

Агстафа. 4 февраля. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе был избит житель села Гыраг Кесемен, передаёт западное бюро Report.

Мустафаев И. (51 год) был избит палкой другим жителем села в результате чего получил травмы различных частей тела. Пострадавший был помещён в больницу. Его состояние оценивается как среднетяжёлое.

Отметим, что причиной инцидента стал спор из-за скота. По факту ведётся расследование.