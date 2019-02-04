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    В Агстафинском районе избит 51-летний житель села

    Агстафа. 4 февраля. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе был избит житель села Гыраг Кесемен, передаёт западное бюро Report.

    Мустафаев И. (51 год) был избит палкой другим жителем села в результате чего получил травмы различных частей тела. Пострадавший был помещён в больницу. Его состояние оценивается как среднетяжёлое.

    Отметим, что причиной инцидента стал спор из-за скота. По факту ведётся расследование.

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