В Агстафе задержаны подозреваемые в совершении грабежа

В Агстафинском районе задержаны подозреваемые в совершении грабежа.

В Агстафинском районе задержаны подозреваемые в совершении грабежа.

Как сообщили западному бюро Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в отдел полиции поступила информация о том, что неизвестные лица проникли в дом жительницы района, и, угрожая хозяйке дома убийством, ограбили ее на 250 манатов наличными, 1 золотое кольцо и 1 золотую серьгу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками районного отдела полиции и Главного управления уголовного розыска, были задержаны подозреваемые в совершении преступления ранее судимые Парвиз Йолчуев и Умид Зейналов.

В ходе следствия также выяснилось, что Парвиз Зейналов похитил из другого дома в Агстафе 39000 манатов наличных денег, а также различные золотые украшения из квартир в Абшеронском и Сураханском районах столицы.

Расследование по фактам продолжается.