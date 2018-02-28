В Агстафе задержан мужчина выстреливший в земляка

Агстафа. 28 февраля. REPORT.AZ/ В селе Дагкесемен Агстафинского района задержан мужчина, учинивший вооруженный инцидент.

Как сообщает западное бюро Report, на почве личных отношений житель района Гурбанов Турал Ибрагим оглу 1983 г.р. открыл огонь из охотничьего ружья по жителю села Дагкесемен Ниязову Рауфу Фикрет оглу 1984 г.р. и ранил его в область руки и бедра.

Пострадавший был доставлен близкими в лечебно-диагностический центр Газахского района. Сообщается, что его состояние среднетяжелое.

Совершивший инцидент мужчина был задержан сотрудниками отдела полиции Агстафинского района. По факту начато уголовное дело, ведется расследование.