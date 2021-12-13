В Агстафе задержан продавец пиротехнических средств

Сотрудники Агстафинского районного отделения полиции задержали Забита Зейналова, который занимался незаконной продажей пиротехники с высоким звуковым эффектом.

Сотрудники Агстафинского районного отделения полиции задержали Забита Зейналова, который занимался незаконной продажей пиротехники с высоким звуковым эффектом.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана.

Во время осмотра магазина З.Зейналова были обнаружены и изъяты пиротехнические средства.

В отношении З.Зейналова был составлен протокол по 442 статье Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках (производство или продажа запрещенных товаров), материалы направлены в суд.