В Агстафе вынесен приговор лицу, стрелявшему в своего земляка

Гянджа. 15 октября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе завершился суд над лицом, совершившим покушение на убийство.

Как сообщает западное бюро Report, в Гянджинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Карамета Алиева жителю Агстафинского района Туралу Ибрагим оглу Гурбанову 1983 г.р. был зачитан приговор.

Обвиняемый по статье 29,120.1 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Т.Гурбанов решением суда был приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что в феврале этого года Т.Гурбанов на почве конфликта выстрелил из охотничьего ружья в жителя села Дагкесемен Агстафинского района Рауфа Фикрет оглу Ниязова 1984 г.р., при этом тяжело ранив последнего. Затем, оставив Р.Ниязова в беспомощном состоянии, Гурбанов скрылся с места происшествия. Через некоторое время он был задержан сотрудниками полиции и привлечен к следствию.