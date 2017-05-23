В Агстафе возвращающуюся со школы 15-летнюю девочку сбил автомобиль

Агстафа. 23 мая. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе возвращающуюся со школы 15-летнюю девочку сбил автомобиль.

Как передает западное бюро Report, инцидент имел место, когда школьница вышла с занятий.

Жительница села Гейджали Эльнура Агиль гызы Алиева 2002 г.р. была сбита автомобилем при попытке перейти дорогу перед зданием школы. Водитель незамедлительно доставил Э.Алиеву в Газахский районный лечебный и диагностический центр.

Как сообщили местному бюро Report в диагностическом центре, пострадавшей была сделана операция, ее состояние остается тяжелым.

Факт расследуется.