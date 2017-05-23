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    В Агстафе возвращающуюся со школы 15-летнюю девочку сбил автомобиль

    Состояние девочки тяжелое

    Агстафа. 23 мая. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе возвращающуюся со школы 15-летнюю девочку сбил автомобиль.

    Как передает западное бюро Report, инцидент имел место, когда школьница вышла с занятий.

    Жительница села Гейджали Эльнура Агиль гызы Алиева 2002 г.р. была сбита автомобилем при попытке перейти дорогу перед зданием школы. Водитель незамедлительно доставил Э.Алиеву в Газахский районный лечебный и диагностический центр.

    Как сообщили местному бюро Report в диагностическом центре, пострадавшей была сделана операция, ее состояние остается тяжелым.

    Факт расследуется.

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