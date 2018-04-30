В Агстафе водитель ударил ножом пассажира, а затем сбил его на машине

Агстафа. 30 апреля. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе мужчина, получивший ножевое ранение, позже был сбит автомобилем.

Как передает западное бюро Report, житель села Дагкесемен Газахского района, Гошгар Оджагвердиев Эййуб оглы, 1962-го года рождения, после свадьбы своего родственника попросил Ровшана Аллахвердиева, 1974-го года рождения, работающего таксистом, подвезти его.

Позже между ними произошел спор. В ходе спора водитель нанес ножевое ранение пассажиру.

После этого Р.Аллахвердиев хотел сесть в свой автомобиль «Назлифан» и скрыться с места преступления, но сбил раненого Г.Оджагвердиева. Пострадавшего разместили в больнице, его состояние оценивается как средней тяжести. Виновник инцидента был задержан.

По факту ведется расследование.