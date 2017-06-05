В Агстафе невключенный поворотник стал причиной ДТП, 3 пострадали

Агстафа. 5 июня. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло ДТП, в результате 3 человека получили ранения.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в городе Агстафе.

В результате столкновения автомобиля марки Mercedes-Benz с автомобилем марки "ВАЗ" водители и один пассажир автомобиля Mercedes получили ранения и были доставлены в больницу.

Водитель автомобиля марки "ВАЗ-2106", житель Агстафинского района Вусал Вагиф оглу Шушанов 1990 г.р. получил телесные повреждения средней степени тяжести и был помещен в отделение травматологии. Состояние водителя и пассажира другого автомобиля удовлетворительное.

По предварительной версии, причиной автокатастрофы стало то, что один из водителей, осуществляя поворот, не включил предупредительных знаков.

По факту в Агстафинском районном отделении полиции ведется расследование.