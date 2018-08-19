В Агстафе во время аварии мать с младенцем выбросилась из машины - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Агстафа. 19 августа. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе в результате ДТП пострадали два человека.
Как сообщает западное бюро Report, во время аварии Османова Нармина (1990) вместе со своим годовалым ребенком выбросилась из машины.
С телесными травмами различной степени тяжести женщина вместе со своим ребенком была помещена в больницу. Состояние Н.Османовой оценивается как средней тяжести, ребенка - нормальное.
В настоящее время выясняются причины аварии.
***21:38
Агстафа. 19 августа. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает западное бюро Report, сообщается о наличии пострадавших во время аварии.
В настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники Дорожной полиции и бригада скорой помощи.
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