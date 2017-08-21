В Агстафе в живот упавшей с высоты женщины воткнулась арматура

Агстафа. 21 августа. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе 43-летняя женщина получила тяжелую травму в результате несчастного случая.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Хылхына.

Жительница села Акифа Гусейн гызы Мамедова упала с высоты в своем доме. В это время в область ее живота воткнулась арматура, она получила тяжелую травму. А. Мамедова была доставлена в больницу родными. После операции ее разместили в травматологическом отделении. Сообщается, что ее состояние тяжелое.

Факт расследуется.