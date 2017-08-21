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    В Агстафе в живот упавшей с высоты женщины воткнулась арматура

    Факт расследуется

    Агстафа. 21 августа. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе 43-летняя женщина получила тяжелую травму в результате несчастного случая.

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Хылхына.

    Жительница села Акифа Гусейн гызы Мамедова упала с высоты в своем доме. В это время в область ее живота воткнулась арматура, она получила тяжелую травму. А. Мамедова была доставлена в больницу родными. После операции ее разместили в травматологическом отделении. Сообщается, что ее состояние тяжелое.

    Факт расследуется.

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