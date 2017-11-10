В Агстафе в кафе произошла массовая драка, есть пострадавшие

Агстафа. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошла массовая драка, есть пострадавшие.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в одном из районных кафе.

Так, несколько человек повздорили после застолья в кафе. Затем спор перерос в драку. В результате житель села Эйналли Ровшан Мазахир оглу Абдуллаев 1989 г.р. и житель села Пирли Ильгар Тейюб оглу Гурбанзаде 1992 г.р. получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.