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    В Агстафе в кафе произошла массовая драка, есть пострадавшие

    По факту ведется расследование

    Агстафа. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошла массовая драка, есть пострадавшие.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в одном из районных кафе.

    Так, несколько человек повздорили после застолья в кафе. Затем спор перерос в драку. В результате житель села Эйналли Ровшан Мазахир оглу Абдуллаев 1989 г.р. и житель села Пирли Ильгар Тейюб оглу Гурбанзаде 1992 г.р. получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу.

    По факту ведется расследование.

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