В Агстафе убивший супругу сдался полиции

Агстафа. 28 июля. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе убивший свою жену мужчина добровольно сдался полиции.

Как сообщает западное бюро Report, житель села Гырлы Арзу Намазов 1978 г.р. убил свою жену Хаялу Намазову 1988 г.р., нанеся ей ножевые ранения.

Согласно сообщению, инцидент произошел на почве ревности. Работающий мастером на стройке А.Намазов начал подозревать свою жену в встречах с другим мужчиной. В связи с этим утром возник спор, в этот момен он нанес супруге несколько ножевых ранений и убил ее.

Убийца добровольно сдался в полицию.

По факту в Агстафинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.