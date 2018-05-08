В Агстафе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, пострадали 15 человек - ОБНОВЛЕНО-2

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Агстафа. 8 мая. REPORT.AZ/ Стали известны имена 15 человек, пострадавших в результате аварии микроавтобуса в Агстафинском районе.

Как сообщает местное бюро Report, из пострадавших двое были размещены в Газахский лечебно-диагностический центр, 13 – в Агстафинскую центральную районную больницу.

Пострадавшие:

Алескерова Самира Тахир гызы (1978)

Гафарова Гюльнара Мухтар гызы (1967)

Алиискендерова Алида Мухаммед гызы (1963)

Амирова Назифа Фархад гызы (1966)

Мансурова Назрин Шамиль гызы (1963)

Набиев Ханбала Мешеди оглы ( 1959)

Гафаров Шахин Шаддедин оглы ( 1957)

Османов Ислам Халил оглы (1963)

Новрузова Назакет Мурад гызы (1960)

Алекперова Зарина Алмухаммед гызы (1938)

Шихмамедов Эльдар Али оглы (1999)

Аббасова Лейла Тахир гызы (1976)

Махмудов Роял Махмуд оглы (1989)

Керимов Тахир Мугдат оглы (1983)

Гусейнханов Векил Ильяс оглы (1940)

*** 11:20

Агстафа. 8 мая. REPORT.AZ/ Стали известны имена пострадавших в тяжелом ДТП в Агстафинском районе.

Как сообщает западное бюро Report, во время инцидента пострадали и были госпитализированы в Агстафинскую центральную районную больницу Гафаров Шахин Шаддедин оглы (65 лет), Керимов Тахир Мугдат оглы (35 лет), Шихмамедов Эльдар Али оглы (20 лет), Аббасова Лейла Тахир гызы (42 года), Набиев Ханбала Мешеди оглы (59 лет), .

Сообщается, что состояние одного из двух студентов, размещенных в Газахском лечебно-диагностическом центре, тяжелое.

*** 11:05

Агстафа. 8 мая. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Дашкесемен.

В результате столкновения микроавтобуса марки "Газель" с легковым автомобилем марки "Опель" пострадали 15 человек. Из них 10 были госпитализированы в Агстафинскую центральную районную больницу, 2 – в Газахский лечебно-диагностический центр.

Факт расследуется.