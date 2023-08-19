В Агстафе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

На участке автомагистрали Баку - Газах, проходящем через территорию города Агстафа, произошло дорожно-транспортное происшествие.

На участке автомагистрали Баку - Газах, проходящем через территорию Агстафа, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро Report, в результате столкновения автомобилей марок ВАЗ пострадали три члена одной семьи - водитель Мехман Мусаев (1965 г.р.), его супруга Кенуль Мусаева (1968 г.р.) и сестра Хаят Мусаева (1970 г.р.).

Так, находившийся в другом транспортном средстве Анар Аскеров (1996 г.р.) получил травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были госпитализированы в Агстафинскую центральную районную больницу. Х.Мусаеву затем перевели в Газахскую ЦРБ.

Отмечается, что после аварии один из автомобилей загорелся. Прибывшие на место происшествия сотрудники местного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС ликвидировали возгорание.

По факту ведется расследование.