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    В Агстафе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

    © Report

    Агстафа. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие.

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Кировка.

    Автомобиль под управлением приехавшего в Агстафу в гости жителя Кюрдамирского района Абышова Юсифа Абыш оглу 1988 г.р. столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем. В результате пострадали оба водителя. Пострадавшие были госпитализированы. Врачи оценивают состояние Ю. Абышова как среднетяжелое. Сообщается, что состояние второго пострадавшего нормальное.

    Факт расследуется.

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