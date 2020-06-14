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В Агстафе совершено убийство

В Агстафе совершено убийство

В Агстафинском районе произошло убийство.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Даг Кясаман.

Так, спор Турала Мисир оглы Гейдарова, 1977 года рождения с Хуррият Гаврел оглы Шамиловым, 1981 года рождения перерос в драку, во время которой стороны зарезали друг друга. В результате Х.Шамилов скончался, а Т.Гейдаров был задержан.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Причины преступления пока неизвестны.

В Агстафинской районной прокуратуре ведется расследование.

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