В Агстафе совершено убийство

В Агстафинском районе произошло убийство.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Даг Кясаман.

Так, спор Турала Мисир оглы Гейдарова, 1977 года рождения с Хуррият Гаврел оглы Шамиловым, 1981 года рождения перерос в драку, во время которой стороны зарезали друг друга. В результате Х.Шамилов скончался, а Т.Гейдаров был задержан.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Причины преступления пока неизвестны.

В Агстафинской районной прокуратуре ведется расследование.