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    В Агстафе соседи избили супругов

    Агстафа. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе муж с женой были избиты соседями.

    Как сообщает западное бюро Report, происшествие было зарегистрировано в селе Кочаскер.

    Так, жители этого села - Рамиз Аслан оглу Султанов 1987 г.р. и его супруга Алия Захид гызы Султанова 1988 г.р. после избиения соседями получили телесные повреждения различной степени тяжести. Оба пострадавших доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние их здоровья расценивается как средне тяжелое.

    Согласно информации, по различным причинам спор между соседями возникал и ранее.

    По факту ведется расследование.

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