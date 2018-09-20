В Агстафе соседи избили супругов

Агстафа. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе муж с женой были избиты соседями.

Как сообщает западное бюро Report, происшествие было зарегистрировано в селе Кочаскер.

Так, жители этого села - Рамиз Аслан оглу Султанов 1987 г.р. и его супруга Алия Захид гызы Султанова 1988 г.р. после избиения соседями получили телесные повреждения различной степени тяжести. Оба пострадавших доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние их здоровья расценивается как средне тяжелое.

Согласно информации, по различным причинам спор между соседями возникал и ранее.

По факту ведется расследование.