 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Агстафе собака напала на людей

    Агстафа. 31 октября. REPORT.AZ/ В Агстафе пятерых людей укусила собака. 

    Как сообщает западное бюро Report, убежавшая со двора в селе Эйналлы собака напала на 5 человек и нанесла им раны различной степени тяжести. 

    Раненым - 44-летнему Панаху Гусейнову, 61-летнему Яшару Байрамову и еще 3 лицам была оказана медицинская помощь. Им также ввели вакцину против бешенства.

    По словам местных жителей, это не первый случай в селе. Сбежавшая некоторое время назад со двора та же собака нанесла увечья трем членам одной семьи, а также приехавшим погостить в село двум лицам. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi