В Агстафе собака напала на людей

Агстафа. 31 октября. REPORT.AZ/ В Агстафе пятерых людей укусила собака.

Как сообщает западное бюро Report, убежавшая со двора в селе Эйналлы собака напала на 5 человек и нанесла им раны различной степени тяжести.

Раненым - 44-летнему Панаху Гусейнову, 61-летнему Яшару Байрамову и еще 3 лицам была оказана медицинская помощь. Им также ввели вакцину против бешенства.

По словам местных жителей, это не первый случай в селе. Сбежавшая некоторое время назад со двора та же собака нанесла увечья трем членам одной семьи, а также приехавшим погостить в село двум лицам.