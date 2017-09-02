В Агстафе мужчина погиб во время сварочных работ

Агстафа. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в одном из частных жилых домов на территории района.

Так, 60-летний Фаиг Тофиг оглу Билалов, проводивший сварочные работы в одном из домов, получил увечья и скончался.

По предварительной версии, его ударило током.

По факту в Агстафинском районном отделении полиции ведется расследование.