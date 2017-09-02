В Агстафе мужчина погиб во время сварочных работ

Агстафа. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в одном из частных жилых домов на территории района.
Так, 60-летний Фаиг Тофиг оглу Билалов, проводивший сварочные работы в одном из домов, получил увечья и скончался.
По предварительной версии, его ударило током.
По факту в Агстафинском районном отделении полиции ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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