В Агстафе произошло тяжелое ДТП, два человека пострадали

Агстафа. 12 августа. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Как передает западное бюро Report, в результате ДТП житель города Гянджа, 1984-го года рождения, Гулиев Рашад Вагиф оглы и жительница Агстафы, 1962-го года рождения, Севда Гусейнова Бахруз гызы получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook