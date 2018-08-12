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    В Агстафе произошло тяжелое ДТП, два человека пострадали

    © Report.az

    Агстафа. 12 августа. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

    Как передает западное бюро Report, в результате ДТП житель города Гянджа, 1984-го года рождения, Гулиев Рашад Вагиф оглы и жительница Агстафы, 1962-го года рождения, Севда Гусейнова Бахруз гызы получили телесные повреждения различной степени тяжести.

    Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование.

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