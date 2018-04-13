В Агстафе произошло ДТП, пострадали 6 человек - ОБНОВЛЕНО

Агстафа. 13 апреля. REPORT.AZ/ Число пострадавших при тяжелом ДТП в Агстафе достигло 6 человек.

Как сообщает западное бюро Report, управляемый Бюньямином Намазовым автомобиль марки "ВАЗ" столкнулся со встречной машиной.

Получившие в результате аварии травмы различной степени тяжести Б.Намазов и его пассажиры Игбал Фазиль оглу Намазов 1982 г.р., его супруга Айтен Алы гызы Намазова 1987 г.р., Юсиф Игбал оглу Намазов 2013 г.р., Айгюн Валех гызы Алыева 1989 г.р. и Онур Вугар оглу Алыев 2017 г.р. помещены в Агстафинскую центральную районную больницу.

Отметим, что Игбал Намазов является сотрудником Агстафинского районного отдела Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

***15:14

Агстафа. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали 4 члена одной семьи.