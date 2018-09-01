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    В Агстафе произошло ДТП, погиб человек

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

    Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, инцидент зарегистрирован в селе Боюк Кэсик. Автомобиль марки “ВАЗ” врезался в забор.

    Согласно информации, удар был такой силы, что водитель "ВАЗ" Эминов Эльхан Аскер оглы (1960-го года рождеия) скончался на месте.

    Из-за деформации "ВАЗ" тело погибшего из машины извлекли сотрудники Службы спасения особого риска МЧС.

    По факту ведется расследование.

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