В Агстафе произошло ДТП, погиб человек

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Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.
Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, инцидент зарегистрирован в селе Боюк Кэсик. Автомобиль марки “ВАЗ” врезался в забор.
Согласно информации, удар был такой силы, что водитель "ВАЗ" Эминов Эльхан Аскер оглы (1960-го года рождеия) скончался на месте.
Из-за деформации "ВАЗ" тело погибшего из машины извлекли сотрудники Службы спасения особого риска МЧС.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости