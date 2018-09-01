В Агстафе произошло ДТП, погиб человек

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, инцидент зарегистрирован в селе Боюк Кэсик. Автомобиль марки “ВАЗ” врезался в забор.

Согласно информации, удар был такой силы, что водитель "ВАЗ" Эминов Эльхан Аскер оглы (1960-го года рождеия) скончался на месте.

Из-за деформации "ВАЗ" тело погибшего из машины извлекли сотрудники Службы спасения особого риска МЧС.

По факту ведется расследование.