В Агстафе произошла поножовщина

Агстафа. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошла поножовщина.

Как сообщает западное бюро Report, житель села Ашагы Кясямян Велиев Сарваз получил ножевые ранения в области спины и бедра.

Раненый помещен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Причины происшествия пока неизвестны.

По факту ведется расследование.

Ранее в Барде произошла поножовщина.