В Агстафе произошла поножовщина

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Агстафа. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошла поножовщина.
Как сообщает западное бюро Report, житель села Ашагы Кясямян Велиев Сарваз получил ножевые ранения в области спины и бедра.
Раненый помещен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Причины происшествия пока неизвестны.
По факту ведется расследование.
Ранее в Барде произошла поножовщина.
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