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    В Агстафе произошла поножовщина

    Агстафа. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошла поножовщина.

    Как сообщает западное бюро Report, житель села Ашагы Кясямян Велиев Сарваз получил ножевые ранения в области спины и бедра.

    Раненый помещен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Причины происшествия пока неизвестны.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Барде произошла поножовщина.

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