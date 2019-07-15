​В Агстафе произошла авария, есть погибший и раненый

В Агстафе произошло ДТП.

Как передаёт западное бюро Report, инцидент был зарегистрирован в селе Ашагы Гейджали района.

Водитель потерял управление за рулем автомобиля марки “Мерседес”, в результате чего машина перевернулась. В результате ДТП житель Газахского села Икинджи Шихлы Исмет Гаджиев 1991 г.р скончался на месте происшествия.

Пассажиры автомобиля Ниджат Шамхалов 1991 г.р и Фуад Мамедов 1994 г.р получили травмы тела различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Агстафинскую районную центральную больницу.

По факту ведётся расследование.