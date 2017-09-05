В Агстафе пожилая женщина упала в выгребную яму туалета

Агстафа. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе 86-летняя женщина извлечена из выгребной ямы туалета.

Как передает западное бюро Report, жительница районного поселка Пойлу Зарангиз Сулейман гызы Мустафаева 1931 г.р. отправилась в гости к проживающей в селе Гарагасанли дочери. Там она упала в выгребную яму туалета.

Прибывшие на место происшествия спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям извлекли женщину из ямы. Врачи станции скорой неотложной помощи оказали ей первую медпомощь, ее состояние тяжелое.