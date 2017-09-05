В Агстафе пожилая женщина упала в выгребную яму туалета

Агстафа. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе 86-летняя женщина извлечена из выгребной ямы туалета.
Как передает западное бюро Report, жительница районного поселка Пойлу Зарангиз Сулейман гызы Мустафаева 1931 г.р. отправилась в гости к проживающей в селе Гарагасанли дочери. Там она упала в выгребную яму туалета.
Прибывшие на место происшествия спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям извлекли женщину из ямы. Врачи станции скорой неотложной помощи оказали ей первую медпомощь, ее состояние тяжелое.
Valeh DadaşovАвтор новости
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