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    В Агстафе пожилая женщина упала в выгребную яму туалета

    Начаты работы по извлечению женщины из ямы

    Агстафа. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе 86-летняя женщина извлечена из выгребной ямы туалета.

    Как передает западное бюро Report, жительница районного поселка Пойлу Зарангиз Сулейман гызы Мустафаева 1931 г.р. отправилась в гости к проживающей в селе Гарагасанли дочери. Там она упала в выгребную яму туалета.

    Прибывшие на место происшествия спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям извлекли женщину из ямы. Врачи станции скорой неотложной помощи оказали ей первую медпомощь, ее состояние тяжелое.

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