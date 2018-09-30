В Агстафе пожилая женщина избита зятем и внуком

Агстафа. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе зять вместе с сыном избил тещу.

Как сообщает западное бюро Report, Алиева Хадиджа Аббас гызы (1934) была избита со стороны зятя и внука в селе Йенигюн. С различными телесными травмами женщина была помещена в больницу. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

По предварительной информации, между тещей и зятем и раньше происходили конфликты. В вечернее время снова возникла ссора и зять вместе с сыном избили пожилую женщины нанося удары кулаком.

По факту ведется расследование.