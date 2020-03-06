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В Агстафе по неосторожности пострадал 18-летний юноша

​В Агстафе по неосторожности пострадал 18-летний юноша

В Агстафинском районе зарегистрирован факт нанесения ножевого ранения.

Как передает западное бюро Report, житель района Сахиль Гулиев, 2002 года рождения по неосторожности нанес себе ножевое ранение.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

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