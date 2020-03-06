В Агстафе по неосторожности пострадал 18-летний юноша

​В Агстафе по неосторожности пострадал 18-летний юноша

6 марта, 2020 08:23

https://report.az/storage/news/8a3fef3e4a31baa98dd32c19047245f6/08e5f65a-b038-462e-9fde-30bf36134221_292.jpg В Агстафинском районе зарегистрирован факт нанесения ножевого ранения. Как передает западное бюро Report, житель района Сахиль Гулиев, 2002 года рождения по неосторожности нанес себе ножевое ранение. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

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