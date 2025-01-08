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В Агстафе отец и сын задержаны по подозрению в хулиганстве

В Агстафе отец и сын задержаны по подозрению в хулиганстве В Агстафе в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на основании распространенных в соцсетях кадров издевательств над гражданином, задержаны двое подозреваемых в совершении данного правонарушения.
Происшествия
8 января 2025 г. 23:18
В Агстафе отец и сын задержаны по подозрению в хулиганстве

В Агстафе сотрудники полиции задержали отца и сына, подозреваемых в хулиганстве.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании распространенных в соцсетях кадров хулиганского издевательства над гражданином, были установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного деяния 53-летний Шамкир Насибов и его 19-летний сын Туран Насибли.

По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемым предъявлено обвинение, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğstafada polis vətəndaşa xuliqanlıqla işgəncə verən ata və oğulu ifşa edib

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