В Агстафе отец и сын задержаны по подозрению в хулиганстве

В Агстафе сотрудники полиции задержали отца и сына, подозреваемых в хулиганстве.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании распространенных в соцсетях кадров хулиганского издевательства над гражданином, были установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного деяния 53-летний Шамкир Насибов и его 19-летний сын Туран Насибли.
По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемым предъявлено обвинение, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.
Следственные мероприятия по делу продолжаются.