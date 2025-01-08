В Агстафе отец и сын задержаны по подозрению в хулиганстве

В Агстафе в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на основании распространенных в соцсетях кадров издевательств над гражданином, задержаны двое подозреваемых в совершении данного правонарушения.

В Агстафе сотрудники полиции задержали отца и сына, подозреваемых в хулиганстве.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании распространенных в соцсетях кадров хулиганского издевательства над гражданином, были установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного деяния 53-летний Шамкир Насибов и его 19-летний сын Туран Насибли.

По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемым предъявлено обвинение, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.

