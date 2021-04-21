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В Агстафе оштрафованы участники траурной церемонии

В Агстафе оштрафованы участники траурной церемонии В ходе рейдов, проведенных сотрудниками Агстафинского районного отдела полиции в связи с особым карантинным режимом, было обнаружено, что в частном жилом доме проводится траурная церемония
Происшествия
21 апреля 2021 г. 08:37
В Агстафе оштрафованы участники траурной церемонии

В ходе рейдов, проведенных сотрудниками Агстафинского районного отдела полиции в связи с особым карантинным режимом, было обнаружено, что в частном жилом доме проводится траурная церемония.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, при проверке данного адреса были выявлены нарушения санитарно-гигиенических и карантинных правил.

С нарушителями провели профилактические беседы и составили в их отношении протокол в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных поступках.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğstafada yas mərasiminin təşkilinin qarşısı alınıb

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