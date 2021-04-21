В Агстафе оштрафованы участники траурной церемонии

В ходе рейдов, проведенных сотрудниками Агстафинского районного отдела полиции в связи с особым карантинным режимом, было обнаружено, что в частном жилом доме проводится траурная церемония

В ходе рейдов, проведенных сотрудниками Агстафинского районного отдела полиции в связи с особым карантинным режимом, было обнаружено, что в частном жилом доме проводится траурная церемония.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, при проверке данного адреса были выявлены нарушения санитарно-гигиенических и карантинных правил.

С нарушителями провели профилактические беседы и составили в их отношении протокол в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных поступках.