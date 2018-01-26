В Агстафе обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

В информации отмечается, что 26 января из Call-центра "102" министерства внутренних дел и Центра управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям в агентство поступила информация о том, что в поселке Салоглу Агстафинского района обнаружены боеприпасы.

"На основе информации на территорию была отправлена оперативная группа быстрого реагирования ANAMA. Сотрудники агентства осмотрели указанную местность и в результате оперативно-розыскных работ обнаружили на пастбище 20 ед. различных неразорвавшихся боеприпасов, которые перевезли на соответствующую территорию агентства для обезвреживания. С учетом вероятности нахождения на территории других боеприпасов и в связи с пасмурной и ветреной погодой, оперативно-розыскные работы предусматривается продолжить до 29 января".