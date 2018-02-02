В Агстафе обнаружено 517 единиц различных неразорвавшихся боеприпасов

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ 26 января на территории поселка Салоглу Агстафинского района были обнаружены боеприпасы.

Как передает Report, об этом сообщили в ANAMA из центра Управления Кризисными Ситуациями МЧС.

По данным, группа быстрого реагирования агентства сразу же была направлена на место происшествия.

Специалистами агентства на вышеуказанной территории был проведен осмотр одного лугового участка. В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено 20 единиц различных видов неразорвавшихся боеприпасов и перевезено на уничтожение на территорию агентства. Учитывая нахождение под землей других боеприпасов, а также ветреную и дождливую погоду, оперативно-розыскные мероприятия были продолжены 29 января-1 февраля 2018 года. В результате было обнаружено дополнительно 497 единиц неразорвавшихся боеприпасов и 88 кг зажигательных смесей. В общей сложности обнаружено 517 единиц различных видов неразорвавшихся боеприпасов, 515 единиц перевезено на территорию агентства для уничтожения, из-за невозможности перевозки 2 снаряда были уничтожены 1 феврая 2018 года на месте путем взрыва.

Вокруг обнаруженных неразорвавшихся боеприпасов был проведен наземный осмотр на расстоянии 10 000 кв.м и подземный на расстоянии 675 кв.м. Опасных предметов и устройств обнаружено не было.

Эта операция была профинансирована правительством Великобритании