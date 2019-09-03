​В Агстафе обнаружено 29 снарядов системы "Град"

В Агстафинском районе обнаружено 29 снарядов системы "Град".

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA), в 10:38 утра 3 сентября из call-центра "102" МВД в Агентство поступила информация об обнаружении на территории 33 квартала в Агстафинском районе 7-8 единиц снарядов.

Согласно информации, мобильная группа быстрого реагирования Агентства вместе с региональными сотрудниками МВД и Службы госбезопасности сразу же выехала на место происшествия.

С целью обеспечения безопасности названная территория была оцеплена полицией. В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, были обнаружены 29 единиц 122-мм реактивных снарядов системы "Град" (9М22У) и в целях обезвреживания доставлены на центральный полигон.