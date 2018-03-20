Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В Агстафе обнаружена противотанковая мина.

Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территории Азербайджана (АНАМА).

Было отмечено, что сегодня из Call-центра "102" министерства внутренних дел в агентство поступила информация о том, что на территории села Аггель Агстафинского района обнаружена противотанковая мина.

"Согласно информации, специальное мобильное подразделение Агентства незамедлительно было отправлено на место обнаружения. В результате неотложных оперативных мер, предпринятых специалистами Агенства, на вышеуказанной территории была обнаружена противотанковая мина (ТМ-57). Мина была отправлена в центр уничтожения Агентства для обезвреживания. На окрестности в 200 кв. метров от места обнаружения мины был проведен осмотр. Других опасных устройств или предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.