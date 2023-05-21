О нас

В Агстафе обнаружен труп неизвестного мужчины

В Агстафе обнаружен труп неизвестного мужчины На островке реки Кура в поселке Пойлу Агстафинского района обнаружен труп.
Происшествия
21 мая 2023 г. 20:36
В Агстафе обнаружен труп неизвестного мужчины

На островке реки Кура в поселке Пойлу Агстафинского района обнаружен труп.

Как сообщил Report главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов, сотрудники полиции и прокуратуры прибыли на место и провели соответствующее расследование. В ходе предварительного расследования выяснилось, что был обнаружен труп неизвестного мужчины. Признаки неизвестного мужского трупа следующие: рост 165 см, возраст - 45-55 лет, признаков насилия на теле не обнаружено, на шее висит ключ от квартиры.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о трупе неизвестного мужчины, просят сообщить об этом на горячую линию "102" МВД, по номерам телефонов 022-225-25-52, 050-583-41-02 или в местные органы полиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ağstafada çay suyunun çəkilməsi nəticəsində naməlum kişi meyiti aşkarlanıb

Экслюзивные новости

Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45
Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
ФотоКорейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
17 мая 2023 г. 16:52
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
17 мая 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi