В Агстафе обнаружен труп неизвестного мужчины

На островке реки Кура в поселке Пойлу Агстафинского района обнаружен труп.

На островке реки Кура в поселке Пойлу Агстафинского района обнаружен труп.

Как сообщил Report главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов, сотрудники полиции и прокуратуры прибыли на место и провели соответствующее расследование. В ходе предварительного расследования выяснилось, что был обнаружен труп неизвестного мужчины. Признаки неизвестного мужского трупа следующие: рост 165 см, возраст - 45-55 лет, признаков насилия на теле не обнаружено, на шее висит ключ от квартиры.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о трупе неизвестного мужчины, просят сообщить об этом на горячую линию "102" МВД, по номерам телефонов 022-225-25-52, 050-583-41-02 или в местные органы полиции.