В Агстафе обнаружен артиллерийский снаряд - ФОТО

В селе Кёхнагышлаг Агстафинского района обнаружен артиллерийский снаряд.
Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА).
На основании полученной оперативной информации специалисты Агентства совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы Азербайджана были незамедлительно направлены на место происшествия.
В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и транспортирован для последующей ликвидации на центральный полигон Агентства по обезвреживанию взрывчатых веществ, один артиллерийский снаряд калибра 100 мм (OF-412).
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