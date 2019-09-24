В Агстафе обнаружен артиллерийский снаряд - ФОТО

В селе Кёхнагышлаг Агстафинского района обнаружен артиллерийский снаряд.

Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА).

На основании полученной оперативной информации специалисты Агентства совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы Азербайджана были незамедлительно направлены на место происшествия.

В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и транспортирован для последующей ликвидации на центральный полигон Агентства по обезвреживанию взрывчатых веществ, один артиллерийский снаряд калибра 100 мм (OF-412).