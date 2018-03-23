В Агстафе обнаружен артиллерийский снаряд

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Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ 23 марта из Call-центра "102" министерства внутренних дел в ANAMA поступила информация о том, что в селе Кехнегышлаг Акстафинского района обнаружен артиллерийский снаряд.

Как передает Report, согласно информации, специальное мобильное подразделение Агентства незамедлительно было отправлено на место обнаружения.

В результате неотложных оперативных мер, предпринятых специалистами Агенства, на вышеуказанной территории была обнаружен артиллерийский снаряд каллибра 122 мм (Ш-1). Снаряд был отправлен в центр уничтожения Агентства для обезвреживания.

На окрестности в 220 кв. метров от места обнаружения мины был проведен осмотр. Других опасных устройств или предметов обнаружено не было.