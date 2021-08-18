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В Агстафе на мачеху завели уголовное дело за избиение детей

В Агстафе на мачеху завели уголовное дело за избиение детей В ряде средств массовой информации и социальных сетях появилась информация о насильственных действиях в отношении двух несовершеннолетних детей на территории города Агстафа.
Происшествия
18 августа 2021 г. 11:49
В Агстафе на мачеху завели уголовное дело за избиение детей
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В ряде средств массовой информации и социальных сетях появилась информация о насильственных действиях в отношении двух несовершеннолетних детей на территории города Агстафа.

Об этом Report сообщили в Агстафинской районной прокуратуре.

Было отмечено, что на основании обращения жительницы Гянджи Гасановой Замины Валех гызы о том, что ее внуки подвергаются насилию, в прокуратуре Агстафинского района было проведено разбирательство.

В ходе разбирательств были установлены обоснованные подозрения в том, что Мехралиева Саадет Гамид гызы в разное время регулярно избивала детей мужа от первого брака 2013 и 2014 г.р., нанеся им многочисленные телесные повреждения.

По факту в прокуратуре Агстафинского района возбуждено уголовное дело по статье 133.1 (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями) Уголовного кодекса Азербайджана, проведение следствия поручено следственному отделу Агстафинского районного отдела полиции.

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Версия на азербайджанском языке Ögey ovladlarını döyən qadına cinayət işi başlanılıb

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