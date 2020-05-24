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В Агстафе молодой человек покончил с собой

​В Агстафе молодой человек покончил с собой

В Агстафинском районе произошел случай суицида.

Как передает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Дагкесемен.

Хаял Хашалов Гусейн оглу 2001 года рождения покончил с собой, повесившись.

По факту ведется расследование. 

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