​В Агстафе молодой человек покончил с собой

В Агстафинском районе произошел случай суицида.
Как передает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Дагкесемен.
Хаял Хашалов Гусейн оглу 2001 года рождения покончил с собой, повесившись.
По факту ведется расследование.
В Агстафинском районе произошел случай суицида.
Как передает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Дагкесемен.
Хаял Хашалов Гусейн оглу 2001 года рождения покончил с собой, повесившись.
По факту ведется расследование.
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