В Агстафе молодой человек покончил с собой

​В Агстафе молодой человек покончил с собой

24 мая, 2020 23:38

https://report.az/storage/news/b5c95aca9c4e15d38b3aec0b92b78fc1/cf0693db-3d46-46d6-99ca-169ec4142279_292.jpg В Агстафинском районе произошел случай суицида. Как передает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Дагкесемен. Хаял Хашалов Гусейн оглу 2001 года рождения покончил с собой, повесившись. По факту ведется расследование.

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