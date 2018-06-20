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    В Агстафе молодая девушка пыталась совершить суицид

    Агстафа. 20 июня. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе молодая девушка пыталась совершить суицид.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Салоглу.

    По словам очевидцев, в их доме было застолье. Бабушка заметила отсутствие внучки. Они стали звать Л.М. (имя условное), но она не откликалась. Вскоре ее нашли висящей на дереве в саду. Они сразу же сняли ее с дерева и доставили в больницу. Состояние Л.М. расценивается как тяжелое.

    Расследование по факту продолжается.

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