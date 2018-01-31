В Агстафе грузовой автомобиль сбил 29-летнюю женщину

Агстафа. 31 января. REPORT.AZ/ На автодороге Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшенствие, в результате которого пострадал пешеход.

Как передает западное бюро Report, грузовой автомобиль сбил жительницу села Гыргы Агстафинского района Илаху Шахвалат гызы Садыгову 1989 г.р., когда та переходила дорогу. Пешеход, получивший телесные повреждения различной степени, был доставлена в больницу. Ее состояние среднетяжелое.

Отметим, что грузовой автомобиль направлялся в Турцию.

По факту ведется следствие.