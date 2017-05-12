В Агстафе ГДП провела рейд, более 60 водителей оштрафовано

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Агстафа. 12 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственной дорожной полиции провели рейд в Агстафинском районе.

Как передает западное бюро Report, в ходе рейда было оштрафовано более 60 водителей. Во время рейда сотрудники ГДП проверили в основном водителей пассажирских микроавтобусов и владельцев других автомобилей в Газахе, Гяндже, Мингячевире. Стало известно, что большинство водителей возят пассажиров стоя, то есть нарушая правила. Кроме того, выявлены водители, управляющие неисправными автомобилями и без документов.

Водители, оштрафованные во время проверок с целью предотвращения возможных аварий, сообщили, что на правонарушения их толкают пассажиры. По их словам, когда в микроавтобусах нет свободных мест, пассажиры изъявляют готовность ехать стоя.

Отметим, что в ходе рейда 10 автомобилей были отправлены на штрафную стоянку.