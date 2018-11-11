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    В Агстафе два работника железной дороги получили ожоги

    Агстафа. 11 ноября. REPORT.AZ/ На железнодорожной линии, проходящей через Агстафинский район два работника получили ожоги.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел вблизи Агстафинского железнодорожного вокзала.

    Пострадавшими являются жители Сураханского района - Таджеддин оглы Ибрагим (1992) и Мастанов Тарлан (1995).

    Оба раненых помещены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

    Выясняются причины произошедшего.

    Ранее водитель ОАО "Азеришыг" скончался от удара электрическим током.

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