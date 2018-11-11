В Агстафе два работника железной дороги получили ожоги

11 ноября, 2018 13:29

https://report.az/storage/news/a045e9f441af6c3bf08c95873afdcea2/c904d4e1-7c83-4665-baaa-071140de0b2b_292.jpg Агстафа. 11 ноября. REPORT.AZ/ На железнодорожной линии, проходящей через Агстафинский район два работника получили ожоги. Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел вблизи Агстафинского железнодорожного вокзала. Пострадавшими являются жители Сураханского района - Таджеддин оглы Ибрагим (1992) и Мастанов Тарлан (1995). Оба раненых помещены в больницу, им оказывается медицинская помощь. Выясняются причины произошедшего. Ранее водитель ОАО "Азеришыг" скончался от удара электрическим током.

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